Крым готов к проведению встречи «пятерки» стран — участниц Совбеза ООН в Ялте по предложению президента России Владимира Путина. Об этом «Известиям» заявил глава республики Сергей Аксенов.

Если глава государства даст соответствующее поручение, Крым его выполнит. Но главный вопрос — готовы ли к этому представители западных стран, ведущие санкционную политику в отношении России, отметил Аксенов. По его словам, рестрикции — не лучшая почва для диалога.

«Сознание собственной исключительности и уверенность в праве Запада навязывать миру свою волю и свои ценности мешают нашим «партнерам» адекватно воспринимать реальность», — считает глава Крыма. При этом он добавил, что встречу, аналогичную по значению Ялтинской конференции, в принципе можно провести где угодно. Главное, чтоб она возродила «дух Ялты», уверен Аксенов.

В начале февраля 1945 года в Крыму начались переговоры лидеров стран антигитлеровской коалиции — Рузвельта, Сталина и Черчилля. Это эпохальное событие вошло в историю под названием «Ялтинская конференция». В ходе встречи были достигнуты соглашения о границах государств в Европе и сформулированы принципы международного права, которые актуальны и сегодня. Кроме того, стороны договорились о создании ООН.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Можем повторить: Крым готов провести саммит пятерки Совбеза ООН в Ялте