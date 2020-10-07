Гептил — ядовитый компонент ракетного топлива — не был обнаружен в пробах с мест загрязнения воды в Камчатском крае. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор региона Владимир Солодов.

Ранее в социальных сетях распространилась версия, что именно утечка гептила стала причиной гибели живых существ и травмирования людей в прибрежной зоне Авачинского залива Камчатского края. Появилась гипотеза, что так подводники избавились от утекшего ракетного горючего.

«Гептил не был обнаружен. По всем остальным [веществам] просто невозможно озвучивать, потому что это огромный перечень», — сообщил Солодов.

Губернатор подтвердил, что факты превышения в воде концентрации некоторых веществ подтверждаются. Но, по его словам, все ученые утверждают, что это не могло привести к ЧП.