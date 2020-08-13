Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Протестующие сооружают баррикады, ОМОН и милиция разгоняют их при помощи спецсредств. Задержано около шести тысяч человек.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ЕС может ввести санкции против Белоруссии.

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