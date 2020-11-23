После вступления в силу новых правил сдачи экзамена на водительские права инспекторы ГИБДД будут уделять особое внимание навыкам вождения экзаменуемого в реальной обстановке: на автострадах, развязках, перекрестках. Об этом сообщил РИА «Новости» глава ГИБДД Михаил Черников.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. [Они] непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — сказал Черников.

Глава ГИБДД добавил, что отказ от «площадки» не сделает экзамен легче — расширенная линейка упражнений даст «возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен». «У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», — отметил Черников.

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на «площадку» и «город». Перемены коснутся и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки. Подготовленный ГИБДД проект регламента детализирует процедуры проведения экзамена.

В конце сентября автошколы направили в МВД ряд замечаний к проекту регламента сдачи экзаменов на права по новым правилам. Претензии участников рынка к новому регламенту в основном связаны с отсутствием в нем четких инструкций и параметров упражнений для водителей, которые прописаны в действующем регламенте. Так, в Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) не понимают, как экзаменатор проконтролирует выполнение маневра «постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов» (как и чем измерять угол?) или разворот «в ограниченном пространстве» при движении задним ходом (какое пространство является ограниченным?).

В Федерации автошкол Татарстана отметили, что в упражнении «остановка и начало движения на подъеме и на спуске» не указана величина отката, тогда как сейчас для контроля отката экзаменатор ставит стойку в 30 см позади машины. В Союзе автошкол Москвы заявили, что в описании упражнения «постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом» не указано, идет ли речь о парковке машины к незанятой обочине или между двумя автомобилями.

У участников рынка также возникли претензии к регламентации ошибок, за которые начисляются штрафные баллы. Так, в Национальном союзе ассоциаций автошкол (НСАА) обратили внимание на положение, согласно которому наезд на бордюр или препятствие считается грубой ошибкой. Из этого пункта неясно, будет ли считаться нарушением выезд за пределы проезжей части или обочины при отсутствии бордюра. Также в НСАА указали на необходимость установить порог в 5 км/ч при фиксации ошибки «превышение установленной скорости движения. Наконец в НСАА назвали излишним пункт о штрафе за «резкий старт (рывок, пробуксовка) при начале движения».

В Союзе автошкол Москвы также отметили, что регламент позволяет принимать часть экзамена на площадке. «Кандидаты в водители будут попадать в неравные условия. В одном случае они будут выполнять экзаменационные упражнения в привычных условиях закрытой площадки, с четко обозначенными размерами и границами, в другом же случае — в реальной дорожной обстановке, где размеры и границы для выполнения упражнений могут сильно отличаться либо вообще отсутствовать», — считают в организации.