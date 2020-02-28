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Глава ФИФА заявил, что коронавирус может изменить график матчей

00:06 29/02/2020

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что эпидемия коронавируса может изменить график международных матчей в марте, сообщает AP News.

Инфантино отметил, что не стоит остро реагировать и поддаваться панике из-за активного распространения болезни. При этом, нельзя недооценивать происходящее. Глава ФИФА заявил, что организация должна следовать инструкциям властей.

Инфантино выразил надежду, что не придется проводить матчи при закрытых трибунах. «Каждый организатор соревнований должен решить, что будет лучше для него», – подчеркнул глава ФИФА. Напомним, в марте планировались международные товарищеские матчи.

Ранее из-за вспышки коронавируса отменили ежегодную женевскую выставку часов. Она должна была состояться в апреле. Организаторы заявили, что уже занимаются программой выставки на 2021 год. Также отменили международный ежегодный автосалон, который должен был состояться в Женеве в марте.



