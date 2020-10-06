Стоимость лекарства от коронавируса будет сравнима с ценой на самые доступные мировые аналоги, а стоимость вакцины не будет превышать 1 тысячи рублей за дозу. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев, передает его слова ТАСС.

«Лекарства — в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоит 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим», — сказал он.

Он также сообщил, что стоимость вакцины от коронавируса в РФ не будет превышать 1 тысячи рублей за дозу, при этом он отметил, что далее цена будет снижаться.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как вакцины выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», — сказал глава ФАС.

Игорь Артемьев также уточнил, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей. «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — добавил он.

Как уже сообщала «РГ», в сентябре в аптеках России появились сразу несколько препаратов российского производства, созданных на основе активного действующего вещества фавипиравир, для лечения коронавируса в амбулаторных (домашних условиях), также в серийное производство запущена вакцина «Спутник V», и готовятся еще несколько вакцин.

В ближайшее время планируется включение препаратов от COVID-19 в перечень жизненно важных лекарств в России. После этого, цена на препарат будет законодательно регулироваться.