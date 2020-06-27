Правовых предпосылок для продления переговоров с Великобританией о торговом соглашении нет, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Handelsblatt.

«Я не вижу каких-либо правовых оснований для этого», — заявила фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о возможности продления переговоров осенью. «Срок подачи заявки на продление истекает в конце июня. Поэтому ясно, что Великобритания покинет единый рынок 31 декабря», — добавила она.

Она также исключила вариант, при котором ЕС и Великобритания могли бы согласовать детали соглашения после октября. «Для нас это немыслимо и потребовало бы более длительного пребывания Великобритании в едином рынке. Премьер-министр (Великобритании Борис) Джонсон категорически исключил это», — отметила фон дер Ляйен.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании «перехода» правила союза перестанут распространяться на Британию.

Для того чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, включая торговлю, их представители должны договориться о конкретных условиях будущего партнерства. Однако за несколько месяцев переговоров существенного прогресса в них достигнуто не было. При этом достичь окончательных договоренностей необходимо за весьма короткий срок, ведь они потребуют определенных утверждений национальными властями.

При этом к «жесткому» Brexit Евросоюз начал готовится еще задолго до самого отделения страны от союза, переговоры об условиях этого «развода» также были непростыми. Дата Brexit даже переносилась, чтобы избежать серьезных проблем в организации отношениях Британии и ЕС после него. Тогда стороны договорились по необходимым вопросам и сам выход страны из ЕС «жестким» не стал. Однако по окончании переходного периода разрыв их отношений все же рискует оказаться «жёстким».