Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов, отданных на прошедших накануне выборах главы государства, говорится в её Twitter.

«Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах», — написала она.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.