Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) португалец Виктор Кашшаи назвал правильными все решения бригады арбитров полуфинального матча Кубка России между питерским «Зенитом» и столичным «Спартаком». Ранее москвичи неоднократно жаловались на предвзятое судейство в пользу питерцев, в том числе и в этом матче.

Вот комментарий эпизода, случившемся в штрафной площади «Зенита» на девятой минуте игры.

«Сегодня увидел фотографию, на которой видно, что произошло в эпизоде со спартаковцем Соболевым и зенитовцем Жирковым. Мы должны обратиться к протоколу VAR. Была борьба между нападающим и защитником, сначала Соболев тянул и толкал Жиркова», — цитирует портал «Чемпионат» выступление Кашшаи на пресс-конференции.

По словам главы департамента судейства, арбитр Сергей Иванов не задействовал в данный момент систему видеопомощи рефери, поскольку «VAR вмешивается, только когда есть явная очевидная ошибка.

Матч «Зенит» — «Спартак» прошел 19 июля в Петербурге. Он завершился со счетом 2:1 в пользу «Зенита», который провел один из голов с пенальти после просмотра видеоповтора момента в штрафной площади «Спартака». Ряд решений арбитров эксперты назвали ошибочными в пользу «Зенита», в адрес рефери последовали критические высказывания, в том числе от руководства «Спартака».

Красно-белые обратились в судейский комитет РФС с просьбой дать оценку работе арбитров в полуфинале и оценить действия бригады Иванова по четырем эпизодам, случившимся на 9-й, 60-й, 81-й и 89-й минутах. Речь идет о единоборствах, которые могли бы трактоваться как поводы для пенальти в ворота «Зенита» или удаления игрока хозяев.

Оценивая итоги сезона и аномальное количество судейских ошибок не в пользу «Спартака» , владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что его команда мужает, когда терпит этот произвол. Он также предрек «Зениту» фиаско в Лиге чемпионов, где у питерцев не будет поддержки арбитров.

Московский «Спартак» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров. Поражение от «Зенита» лишило команду последней надежды на участие в еврокубках.