Глава Дагестана Владимир Васильев внес поправки в указ «О введении режима повышенной готовности», убрав из него пункт о спецпропусках для работающих граждан и ряд других положений.

Документ отменил специальные пропуска для сотрудников системы здравоохранения, правоохранительных органов, МЧС, органов государственной власти и местного самоуправления. Теперь для нахождения на улице им достаточно показать удостоверение.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 7 апреля, количество случаев заражения новым типом коронавируса в мире достигло 1 349 821, при этом скончались 74 820 человек, из больниц выписаны 286 877 человек.

В России на момент 7 апреля диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились, 58 пациентов скончались.

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