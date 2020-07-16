Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина призвала граждан впредь не собираться массово возле Дома правительства, где размещается комиссия, поскольку она не должна быть использована «как инструмент для реализации чужих политических амбиций».

В среду в Минске у Дома правительства собралась километровая очередь из граждан, которые хотели лично подать обращения в ЦИК с требованием зарегистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало. После окончания работы ЦИК в 19.00 (совпадает с мск) милиция попросила людей разойтись, не нарушать законодательство, но они по-прежнему стояли в очереди, и ОМОН провел точечные задержания. Как сообщал не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна», в среду в центре Минска были задержаны более 20 человек.

«Я бы очень хотела, чтобы наши граждане понимали следующее: Центральная комиссия не может быть использована как инструмент для реализации чужих политических амбиций, мы работаем на организацию выборов для всех избирателей страны, а их у нас около 7 миллионов. И поэтому мы действуем в общих интересах, которые имеют значение для всего общества в целом, а не отдельной группы людей… Недопустимо подобное скопление людей, тем более привод в эти очереди несовершеннолетних детей, присутствие там беременных женщин», — сказала Ермошина в своем видеообращении, которое размещено в четверг на сайте ЦИК.

Она отметила, что, несмотря на положительную динамику в борьбе с коронавирусом в Белоруссии, республика в этом плане «еще далека от идеала», и поэтому «лица, которые приходят в подобные неорганизованные толпы, подвергают опасности себя, своих детей, а также сотрудников Центральной комиссии, которые работают на прием документов».

По словам Ермошиной, в ЦИК поступило от граждан достаточно много обращений. Так, за среду лично было подано 275 письменных обращений от 148 человек. Кроме того, 15-16 июля по почте поступило 1060 аналогичных письменных обращений и 4067 электронных.

«Могу сказать, что это одно обращение, созданное одним лицом, распространенное через интернет и просто-напросто распечатанное всеми теми, кто подавал заявление в Центральную комиссию», — добавила она.

Ранее во вторник представитель штаба Бабарико Мария Колесникова сообщила журналистам, что сторонники политика подготовили форму обращения граждан в ЦИК, в котором, в частности, озвучено требование зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало. Форма обращения размещена на официальном сайте Бабарико.

Между тем в среду ЦИК Белоруссии объявил, что с 16 июля письменные обращения граждан, за исключением подаваемых от кандидатов в президенты, их финансовых представителей и доверенных лиц, будут приниматься только по почте. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.