Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился в понедельник, 20 января, за свой призыв «мочить журналистов», вызвавший общественный резонанс.

«Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, всё передернули и переиначили», —приводятся слова Игнатьева на официальном портале органов власти республики. По его словам, он всегда корректно относился к журналистам, объективно критикующим и корректно подающим свои статьи.

«У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я — человек с доброй душой, прошу прощения», — заявил он.

В сообщении утверждается, что смысл произнесенной Игнатьевым фразы на торжественном мероприятии в честь Дня печати «был неверно интерпретирован, искажен».

Отмечается, что Игнатьев имел в виду людей, называющих себя журналистами, но преследующих единственную цель — любыми путями дискредитировать власть.

«Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи», — говорится в пресс-релизе.

Также в сообщается, что Игнатьев в своем выступлении призвал журналистское сообщество подвергать публичному порицанию таких «коллег».

Ранее в этот же день телеведущий, историк Николай Сванидзе предостерег Игнатьева от нарушения Уголовного кодекса (УК) России и негативных последствий, к которым может привести его призыв.

«По-моему это уголовщина! Слово «мочить» — это жаргонизм. В русском языке он имеет вполне определенный смысл. Поэтому призыв Игнатьева может быть расценен психически неуравновешенными людьми либо людьми, которые пожелают ему угодить, как призыв к физическим расправам над журналистами!» — сказал он в эфире НСН.

По его мнению, в этой ситуации надо не только извиняться, а нести определенную ответственность за свои слова.

Заявление Игнатьeва прозвучало 18 января на Днях российской и чувашской печати, уточняет телеканал «360».

Пресс-секретарь главы республики Олег Сидорoв заявил, что глава региона, призывавший «мочить журналистов», говорил о необходимости раскрыть подноготную блогеров, которые по заказу распространяют негативную информацию.