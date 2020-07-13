Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поздравил российского бойца Петра Яна с завоеванием титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе.

"От всей души поздравляю Петра с завоеванием титула чемпиона UFC в легчайшем весе в рамках номерного турнира в Абу-Даби. Теперь в самом крупном ММА-промоушене мире сразу два обладателя титула из России!", — написал Кадыров, добавив, что Петр одержал яркую и убедительную победу над легендой смешанных единоборств Жозе Алду из Бразилии.