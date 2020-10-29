Появление цифрового рубля снизит трансакционные издержки для людей и бизнеса, расширит выбор способов оплаты и поспособствует развитию цифровой экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Предложения по цифровому рублю — продолжение тренда технологического развития… Мы сейчас на стадии обсуждения цифрового рубля, решение еще не принято, на наш взгляд есть потенциальные выгоды для экономики в целом, это снизит трансакционные издержки для людей и бизнеса, повысит выбор способов оплаты, и третье, это, конечно, поспособствует развитию цифровой экономики. Например, смарт-контракты, или контракты, где есть дополнительные условия, которые запускают механизм оплаты… Существующие формы денег усложняются, можно работать, но цифровой рубль позволяет это делать достаточно гибко, быстро и т.д.», — сказала глава Банка России.

Она подчеркнула, что сейчас идет обсуждение идеи цифрового рубля, в том числе с представителями банковского сектора, поскольку ЦБ понимает, что внедрение цифрового рубля может повлиять на бизнес-модели банков.

Разработку цифрового рубля ЦБ анонсировал 13 октября, отмечалось, что это будет единая система денежного обращения, объединяющая три формы российского рубля — наличную, безналичную и цифровую. Пилот цифрового рубля может будет запущен в конце 2021 года.