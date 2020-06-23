Протестующие в Сиэтле (штат Вашингтон), захватившие несколько кварталов города, которые были переименованы в «Автономную зону Капитолийского холма» (CHAZ), никогда не планировали отделиться от США, заявил Mpravda.com лидер движения Дэвид Льюис.

«Даже той ночью, когда CHAZ была освобождена, пара организаторов вернулись на бейсбольное поле (район сбора протестующих — ред.) и объяснили, что мы ни в коем случае не отделяемся от Америки, ни в коем случае не отделяемся от города, что это — организованный протест, цель которого положить конец полицейской жестокости. По крайней мере, в Сиэтле и, надеюсь, в нашей стране», — заявил он.

Льюис заявил, что некто неизвестный, провозгласивший себя анархистом, заявил, что территория, которую захватили протестующие, будет называться «Автономной зоной Капитолийского холма», не предупредив организаторов. Он отметил, что движение не разделяет данных взглядов.

Ранее участники акций протеста в Сиэтле объявили в центральной части города «автономную зону», офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность. Телеканал NBC News передает, что, по оценкам местного жителя, в понедельник на данной территории находилось от 200 до 250 палаток, установленных протестующими.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл», и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».