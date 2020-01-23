Губернатор Амурской области Василий Орлов попросил жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за нового коронавируса. Об этом он сообщил в своем Instagram в четверг, 23 января.

«Друзья, у наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении», — написал Орлов.

По данным «Интерфакс», Амурская область перешла в режим повышенной готовности из-за распространения вируса. В частности, усилен контроль на приграничных пунктах пропуска. Специалисты замеряют температуру всех прибывающих в Россию туристов.

Ранее в этот же день МИД Южной Кореи призвал своих граждан воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вируса.

В декабре 2019 года вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в китайском городе Ухань (провинция Хубэй).

По данным на 23 января, число инфицированных в Китае новым типом коронавируса превысило 570 человек. Число скончавшихся от этого вируса достигло 17. Ученые допустили, что этот вирус может передаваться даже через еду и посылки.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.

Вместе с тем Роспотребнадзор уже разработал метод диагностики нового коронавируса. Среди ее основных преимуществ отмечаются широкая распространенность, высокая чувствительность, благодаря которой, по заявлению Роспотребнадзора, можно выявлять единичные копии вирусов, а также скорость получения результатов — 2–4 часа.