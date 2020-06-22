Аким (губернатор) Алма-Атинской области Казахстана Амандык Баталов сдал положительный тест на коронавирус, после чего ушел на самоизоляцию, сообщил пресс-секретарь областной администрации Галымурат Жукел.

"Аким Алматинской облысти Амандык Баталов ушёл на самоизоляцию. К сожалению, результаты последнего ПЦР-обследования на COVID-19 показал положительный результат. Симптомы СOVID-19 протекают без клинических проявлений (бессимптомно)", — написал он на своей странице в Facebook.

По информации пресс-секретаря, Баталов будет проходить лечение на самоизоляции и работать дистанционно.

В Казахстане подтверждено более 17,7 тысячи случаев коронавируса, более 10,8 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрировано 120 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 9,8 тысячи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысяч человек скончались.