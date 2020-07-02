Глава президентской администрации Боливии Йерко Нуньес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает издание El Deber.

Как отмечает газета, данную информацию подтвердила министр здравоохранения Эйди Рока. По ее словам, состояние Нуньеса стабильное, он находится на изоляции.

«Правительство президента Жанин Аньес сообщает, что глава президентской администрации Йерко Нуньес сдал положительный тест на COVID-19», — сказала Рока.

Он изолировался еще во вторник после контакта с инфицированным человеком. В четверг стали известны результаты его теста.

Глава минздрава также отметила, что с момента объявления чрезвычайного положения и карантина в стране из-за коронавируса глава администрации президента, наряду с другими членами кабинета, «возглавил борьбу с пандемией, перемещаясь в различные регионы страны, обеспечивая доставку гуманитарной помощи боливийским семьям».