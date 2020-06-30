Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приветствовала принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности и заявила, что он вступит в силу позднее во вторник, после прохождения необходимых процедур.

Закон о защите национальной безопасности в Гонконге был принят во вторник Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей – высшим законодательным органом КНР.

Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района (САР).

«Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг, принятый ранее сегодня ВСНП, четко оговаривает, что Закон о национальной безопасности, включенный в перечень Приложения III Основного закона о САР Гонконг, будет введен в действие публикацией в САР Гонконг. Закон о национальной безопасности вступит в силу позднее сегодня. Правительство САР Гонконг завершит все необходимые процедуры для публикации в правительственном вестнике в ближайшее время», — говорится в заявлении Кэрри Лэм.

Она также подчеркнула, что Гонконг – неотъемлемая часть КНР, пользуется высокой степенью автономии и находится под прямым подчинением центрального правительства КНР.

По словам Лэм, защита национального суверенитета, безопасности и интересов развития – конституционная обязанность правительства Гонконга.

«В свете возрастающих рисков национальной безопасности, с которыми сталкивается Гонконг, принятие закона о национальной безопасности на национальном уровне было срочным и необходимым для того, чтобы закрыть пробелы в обеспечении национальной безопасности Гонконга», — говорится в заявлении Лэм.

Лэм отметила, что закон направлен на эффективное предотвращение, недопущение и наказание четырех видов преступлений, серьезно угрожающих национальной безопасности. В частности речь идет о сепаратизме, подрыве государственной власти, террористической деятельности и вступлении в сговор с иностранными силами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

«Закон направлен только против крайне небольшого числа нарушителей, в то время как жизнь и частная собственность, а также различные законные права и свободы абсолютного большинства будут защищены», — заявила Лэм.

Она сообщила, что в соответствии с законом правительство Гонконга создаст комитет по обеспечению национальной безопасности, который возглавит глава администрации Гонконга.

«Я уверена в том, что после вступления в силу закона о национальной безопасности социальная нестабильность, которая мешала жителям Гонконга почти год, смягчится, и стабильность будет восстановлена, что позволит Гонконгу сосредоточиться на экономическом развитии и улучшении жизни населения», — добавила Лэм.