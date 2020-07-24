Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с послом России в республике Алексеем Двиняниным возможность поэтапного открытия российско-абхазской границы, сообщается на странице дипведомства в Facebook.

«В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в области противодействия коронавирусной инфекции, в частности перспективы поэтапного открытия российско-абхазской границы», — говорится в сообщении.

Кроме того, были рассмотрены аспекты укрепления взаимодействия в сферах безопасности и борьбы с организованной преступностью на территории Абхазии, а также процесс согласования проекта договора о двойном гражданстве жителей республики и РФ.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 44, выздоровевших — 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 28 июля.