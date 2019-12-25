Африканская мама, родившая 44 ребенка к 39 годам, рассказала о своей редкой особенности, которую называют гиперовуляцией, и жизни с жестоким мужем. Об этом сообщает Daily Sun.

В 12-летнем возрасте Мариам Набатанзи Бабирье выдали замуж за 40-летнего многоженца. К 13 годам она была беременна двойней. Из-за гиперовуляции почти каждая беременность женщины была многоплодной, у нее рождались двойняшки, тройняшки и даже четверняшки.

Ее младшему ребенку (к удивлению женщины, эта беременность была одноплодной) всего несколько месяцев. Шестеро из 44 детей Бабирье умерли, из 38 выживших — десять девочек, все остальные — мальчики.

К 23 годам Мариам родила 25 детей. Беспокоясь за свое здоровье, она обратилась к врачу, который и диагностировал у нее гиперовуляцию: состояние, при котором за овуляцию у женщины созревает сразу несколько яйцеклеток.

Женщина рассказала, что аномальная плодовитость — не единственная ее проблема.

«Мой муж бесчисленное количество раз пытал меня. Он избивает меня до полусмерти, когда я пытаюсь обсудить с ним что-то, особенно, когда он пьян», — заявила она.

Мужчина не обеспечивает основные потребности семьи, а дети почти не знают его, так как он редко появляется дома.

О жизни Бабирье рассказали несколько газет, ее история привлекла неравнодушных людей, которые начали жертвовать деньги. Благодаря этому у женщины появился шанс дать своим детям образование.

Как сообщал «Рамблер», ранее 37-летняя жительница Одессы Оксана Кобелецкая родила пятерняшек. По словам женщины, УЗИ показало, что у нее будет двойня, она приготовилась к этому и придумала имена мальчику и девочке. Однако позже выяснилось, что она станет мамой пятерых: трех мальчиков и двух девочек.

Видео дня. Женщина получила срок за дочь, снявшуюся в порно