Грудное вскармливание полезно для матери, потому что в момент, когда женщина кормит грудью, у нее отдыхает репродуктивная система, рассказал «Известиям» акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Алексей Шкляр.

Ранее 17 января главный внештатный акушер-гинеколог столичного департамента здравоохранения Антон Оленев заявил, что материнство и грудное вскармливание увеличивает продолжительность жизни женщины и является профилактикой онкологических заболеваний органов женской репродуктивной сферы, пишет агентство городских новостей «Москва».

Если репродуктивная система женщины длительное время работает «вхолостую», то есть женщина не беременеет, не рожает и не кормит грудью, тогда у нее может произойти гормональный сбой, сказал Шкляр.

На фоне гормонального дисбаланса могут появиться различные заболевания, а также доброкачественные новообразования.

«Женской репродуктивной системе надо периодически давать отдых. Период беременности и лактации как раз дает перерыв, необходимый для того, чтобы организм восстановился. И в последующем это минимизирует риски гинекологических заболеваний», — сказал врач.

Он добавил, что цикл, когда у женщины формируется яйцеклетка, возвращается спустя 9–12 месяцев после родов. Если женщина не кормит грудью или перестает кормить раньше, то цикл у нее также вернется раньше.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в роддомах Москвы на свет появились более 50 детей, больше половины из них — мальчики.