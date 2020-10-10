Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендовал носить медицинскую маску в течение трёх недель с момента введения второго компонента вакцины от коронавируса.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», — приводит РИА Новости его слова.