Видение финалиста 12-го сезона «Битвы экстрасенсов» Анатолия Леденева связано с плененным российским социологом Максимом Шугалеем. Об этом заявила директор ООО «Северспецстрой» Татьяна Гимадеева на заседании «Экспертного клуба Республики Коми».

Она объяснила суть пророчества ясновидящего и слова, которые были неизвестны самому Леденеву. Экстрасенс заявил, что от спасения человека по имени Максим зависит судьба всего мира, передает Федеральное агентство новостей.

«Я уверена, что пророчество Леденева касается Коми. Семь столбов — это плато Маньпупунер, а слово «чужанИн» означает по коми «родина». Уверена, что это напрямую связано с выборами и названиями партий, а Максим — это Максим Шугалей», — сообщила Гимадеева.

Леденев добавил, что спасти пленника должны именно северяне и как можно скорее. Публикация экстрасенса вызвала в Сети большой отклик, комментаторы начали гадать, что именно может значить видение участника «Битвы экстрасенсов».

Социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан уже около года находятся в частной тюрьме «Митига» в Триполи. Россиян незаконно удерживают боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.