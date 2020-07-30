Главы «большой четверки» технологических гигантов – Amazon, Apple, Facebook и Google – предстали перед американскими законодателями в среду, 29 июля, чтобы защитить свои компании от обвинений в злоупотреблении своей мощью. Получилось так себе – как минимум, в ходе слушаний были затронуты некоторые темы, откровенно неприятные для титанов американского рынка высоких технологий.

Как Facebook задушил Instagram

Facebook купил Instagram в 2012 году, это известный факт. Но в чем была мотивация покупки молодой и активно развивающейся компании признанным лидером рынка? Эту тему поднял представитель Демократической партии Джерри Надлер.

Аргументом в пользу того, что мотивы Facebook не были так чисты и невинны, стала переписка между главным исполнительным директор компании Марком Цукербергом и его главным финансовым директором Дэвидом Эберсманом.

В одном из писем Цукерберг высказался: «эти предприятия только зарождаются, но созданные сети, бренды уже значимы, и если они вырастут до больших масштабов, они могут быть очень разрушительными для нас… Мне любопытно, не стоит ли нам заняться одним или двумя из них».

На это Эберсман прямо спросил, не надеется ли Цукерберг таким образом «нейтрализовать потенциального конкурента». Марк Цукерберг ответил, что он надеется улучшить услуги Facebook, однако лишние конкуренты компании тоже ни к чему. Впрочем, в следующем письме он добавил: «Я не имел в виду, что мы будем покупать их, чтобы предотвратить их конкуренцию с нами в любом случае».

На слушаниях Цукерберг заявил, что несколько международных регуляторов, включая Федеральную торговую комиссию США, расследовали поглощение в то время и решили не блокировать его. Однако сейчас сделка не кажется такой уж прозрачной, как минимум, для американских законодателей.

Новые технологии не любят консерваторов

Несколько республиканцев выступили с обвинениями в антиконсервативном уклоне в социальных сетях. Республиканец Джим Сенсенбреннер спросил Марка Цукерберга, почему Twitter удалил пост сына президента США Дональда Трампа-младшего, в котором обсуждалась эффективность препарата гидроксихлорохин.

Марк Цукерберг акцентировал внимание на том, что Twitter не принадлежит Facebook, однако он добавил, что Facebook действительно удалял сообщения, которые могли быть непосредственно вредны для людей. Впрочем, по каким правилам определяется это «вредность» Цукерберг не уточнил.

Еще один республиканец Джим Джордан предположил, что Google может подстраивать свои алгоритмы так, чтобы помочь президентской кампании Джо Байдена.

«Можете ли вы заверить нас, что вы не собираетесь заставить замолчать консерваторов, и вы не собираетесь настраивать свои алгоритмы в пользу Джо Байдена?» — спросил Джордан.

«Даю Вам слово. Это всегда было так, и мы будем продолжать сохранять нейтралитет», — ответил исполнительный директор Google Сундар Пичаи.

Также несколько раз было высказано мнение, что социальные сети выстраивают алгоритмы, которые глушат консервативные каналы. Впрочем, лидеры технологического рынка наотрез все отрицают.

Google обвинили в сотрудничестве с Китаем

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гаец заявил, что Google сотрудничает с китайскими университетами, которые берут «миллионы и миллионы долларов от китайских военных». Политик отметил, что инвестор Питер Тиль ранее обвинил компанию в «государственной измене».

Сундар Пичаи отрицал, что его компания выступала против американских интересов. «Мы не работаем с китайскими военными, это абсолютно ложно. То, что мы делаем в Китае, по сравнению с нашими коллегами, очень и очень ограничено по своей природе. Наша работа в Китае ограничена горсткой людей, работающих над проектами с открытым исходным кодом» — сказал он.

Республиканец Грег Стьюб также задал четырем боссам вопрос: «Вы верите, что китайское правительство крадет технологии у американских компаний?». Ответы получились разные, но только Марк Цукерберг открыто обвинил Поднебесную.

Исполнительный директор Apple Тим Кук сказал: «Я не знаю конкретных случаев, когда китайское правительство нас обкрадывало».

Сундар Пичаи заявил: «Я не знаю никакой надежной информации, о том, что Китай украл у компании Google».

Марк Цукерберг сказал: «Я думаю, что хорошо задокументировано, что китайское правительство крадет технологии у американских компаний».

С ним в целом согласен директор Amazon Джефф Безос. Он ответил: «Я не видел этого лично, но слышал много сообщений об этом».