В Вологодской области местные жители сняли на видео гигантское торнадо. На кадрах виден белый вихрь с воронкой, который медленно передвигается по местности. Закадровый женский голос призывает срочно покинуть это место.

«Бежим! Уходим!» — кричит женщина.

«Вести» сообщают, что разрушений среди инфраструктуры нет, но серьезно пострадали деревья, в том числе 145-летняя сосна, являющаяся местной достопримечательностью. Несколько даже были вырваны с корнем. Событие же происходило в Тарногской районе области.