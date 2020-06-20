В сети появилось видео крупного смерча в Крыму, которое опубликовал очевидец произошедшего.

Отмечается, что видео снято в Раздольненском районе. Раздольное находится в 60 км к северу от Евпатории, видео было снято где-то поблизости. На кадрах виден крупный столб вихря, до самого неба, неподалеку от оператора мирно пасутся коровы, а сам снимающий видео не выражает каких-то особых эмоций.

View this post on Instagram 😱 СМЕРЧ В КРЫМУ СЕГОДНЯ Раздольненский район Когда-нибудь видели смерч своими глазами? ____ Ставьте хэштег #морекрыма под своими фотографиями Крыма и моря A post shared by КРЫМ |СИМФЕРОПОЛЬ |СЕВАСТОПОЛЬ (@more.kryma) on Jun 20, 2020 at 5:32am PDT

Принес ли смерч какие-либо разрушения, пока неизвестно.