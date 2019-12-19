В Британии мать четверых детей, которая из-за лишнего веса не могла самостоятельно ходить в туалет и вставать со стула, потеряла больше половины своего веса. Об этом сообщает Mirror.

Вес Джанет Льюис снизился со 140 до 63,5 килограмма с момента присоединения к группе похудения в Кардиффе в июле 2017 года.

53-летняя женщина записалась в группу, так как ей стало стыдно из-за своей несамостоятельности.

«Я не могла нести собственный вес, моему мужу приходилось помогать мне в туалете. Однажды я поняла, что сейчас описаюсь, и заплакала. Это стало поворотным моментом», — заявила Льюис.

Серьезные проблемы с весом у женщины начались четыре года назад, когда от пневмонии внезапно скончался ее отец. Льюис начала заедать горе вместе с матерью.

Женщина рассказала, что благодаря группе похудения она научилась себя контролировать, но при этом продолжает есть все, что любит — домашнюю курицу в панировке, бургеры с сыром с беконом и китайскую еду собственного приготовления.

Как сообщал «Рамблер», ранее американец Дэвид Смит, весивший более 280 килограммов, смог сбросить 180 килограммов, но быстро вернул свой старый вес. Мужчина заявил, что не хотел видеть в зеркале красавца и вернулся к старым привычкам.

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