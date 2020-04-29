Май в Петербурге и Ленинградской области будет теплым, дождей будет мало. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили «Интерфаксу» в городском Гидрометцентре.

Согласно данным метеорологов, в течение месяца будет преобладать погода с переменной облачностью, с чередованием дождливых и сухих периодов. Температура будет ближе к климатической норме, а в конце месяца — выше нормы.

В первой половине месяца дневная температура воздуха ожидается в пределах 12-17 градусов тепла, в отдельные дни будет прохладнее. Ночная температура будет достигать плюс 4-9 градусов, возможны заморозки.

Вторая половина месяца обещает быть еще теплее, в пределах 14-19 градусов тепла, в отдельные дни воздух прогреется до 20-25 градусов.

27 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неустойчивую погоду в последние апрельские дни в Москве, а в первый день мая ожидается похолодание до +7 градусов.