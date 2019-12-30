Потепление придет в Москву в четверг, 2 января, и задержится как минимум до субботы, 4 января. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 30 декабря.

В ночь на 2 января еще будет холодно — температура воздуха понизится до –7…–8 градусов, но днем начнет теплеть.

«Заметное повышение, до нулевой отметки будут доходить значения», — сказал Вильфанд, добавив, что максимальные значения температуры в четверг составят от –2 до +3 градусов.

Он отметил, что такой характер погоды сохранится до субботы с ночными температурами от –4 до нуля градусов и дневными от нуля до +4 градусов. Будет облачно, заметных осадков не прогнозируется. Давление ожидается ниже нормы.

В пятницу, 27 декабря, синоптики спрогнозировали москвичам к 31 декабря резкие перепады давления, или барическую пилу. По их данным, это погодное явление продержится первые дни 2020 года.

В тот же день Вильфанд сообщал, что 1 января жителей России ожидает похолодание. Вместе с тем он сказал, что в последний день уходящего года температура воздуха повысится до +2…+3 градусов, а снег, который выпадет в последние выходные декабря, может растаять.