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Жителям европейской части России придется продрогнуть в начале наступившей недели. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости.

В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА РИА Новости, 23.03.2020

По его словам, в понедельник и вторник европейская часть России будет находиться в холодной части антициклона, облака будут отсутствовать, а ветер будет северным и северо-восточным. По этой причине по ночам температура воздуха будет отрицательной, а днем — примерно нулевой.

«Утром придется продрогнуть», — отметил синоптик.

В среду температура на европейской части России начнет повышаться на три градуса каждый день. В Москве в четверг, когда город окажется в центре антициклона, будет 0…+5 градусов ночью, +10…+12 градусов днем. В последующие дни столица переместится в теплую область антициклона и дневная температура там поднимется до +15 градусов.

«В Санкт-Петербурге будет гораздо веселее», — добавил Роман Вильфанд.

По его словам, Петербург уже находится в теплой части антициклона, поэтому там, как сообщал «Рамблер», теплее, чем в Москве, на три-четыре градуса. К концу недели температура в этих городах сравняется.

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