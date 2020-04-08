Резкое похолодание ждет москвичей в субботу, 11 апреля. Температура воздуха понизится сразу на 10 градусов, возможен мокрый снег. Такой прогноз представил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в субботу ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 3-8 градусов тепла, в воскресенье ночью — от 5 градусов мороза до нуля, днем — около 3-8 градусов тепла.

Самая высокая температура на этой неделе ожидается в Москве в четверг, 9 апреля, — до +16 градусов днем, а затем похолодает, сообщил Вильфанд ТАСС.

Ранее синоптики предупреждали, что Москву ожидает погодная чехарда, то есть чередование тепла и холода.