Резкое понижение температуры ожидается в центральных и северо-западных регионах России в конце следующей недели. Об этом в субботу, 18 января, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, до 22 января включительно колебания температуры будут незначительны. Так, в столичном регионе в понедельник и вторник ожидается от –1 до 4 градусов тепла, возможны небольшие осадки. 22 января ожидается снег, колебания температуры возможны в пределах от –3 до 2 градусов.

Однако с четверга и до конца недели столбик термометра постоянно будет ниже нуля: 23 января от –1 до –6, с 24 по 26 января — от –3 — –8 градусов ночью до –1 — –6 градусов днем. На все эти дни прогнозируется небольшой снег.

Во Владимире в четверг похолодает до –4 — –5 градусов, в Рязани до –3 градусов. В Твери — –1, в Туле и Калуге — –2 градуса. В Санкт-Петербурге температура опустится до –1 градуса.