На текущей неделе в Москве ожидается снегопад, заявил в понедельник, 20 января, и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Осадки начнутся в среду, образуется снежный покров от 2 см до 4 см, отмечает ТАСС.

По словам метеоролога, к выходным количество осадков увеличится.

Ранее в этот же день Вильфанд говорил, что в начале текущей недели ожидается температура около +3…+5 градусов.

14 января в Центре погоды «Фобос» спрогнозировали россиянам весну 2020 года теплее климатической нормы. По словам синоптиков, в оставшуюся часть января и февраль холодов не ожидается.