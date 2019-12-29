Сильная метель ожидается в Москве в понедельник, 30 декабря. Об этом в воскресенье сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к столице приближается зона низкого давления, изменения в погоде начнутся после полудня. «Будет сильный ветровой режим — скорость ветра будет около 10 м/с, но порывы будут и 15–18 м/с», — рассказал он. По его словам, выпадут обильные осадки в виде снега, пишет ТАСС.

Снегопад продлится в российской столице до 21:00–23:00, толщина снежного покрова на земле составит 3–4 см.

Из-за аномально высокой температуры воздуха в столичном регионе до сих пор не установился снежный покров. По информации синоптиков, в 2019 году в Москве будет один из самых теплых декабрей за последние 50 лет и самый малоснежный за 70 лет.