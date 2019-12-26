Снег в России выпал за Уралом, там он в «невероятном количестве». Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на и.о. руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Снега много и очень много, но все не на Европейской части страны. Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько — невероятное количество», — заявил Вильфанд.

Отмечается, что снежный декабрь выдался в Красноярском крае, в Тюменской, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской областях.

Синоптик рассказал, что на Урале в настоящее время -25…-33 градусов, а в Омской, Томской и Новосибирской областях пока тепло, но через трое суток туда тоже придут холода.

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