Гидрометцентр России предсказал, что урожай в стране может стать лучшим за последнюю пятилетку. В ведомстве отметили, что в ряде регионов с урожайностью возникли большие проблемы из-за погодных условий.

«Оценки, которые провели агрометеорологи Росгидромета, подтверждают, что валовый сбор урожая зерновых культур и пропашных культур будут все-таки хорошими. Прогнозируют, что урожай будет на уровне средних значений за последнее пятилетие, а там каждый год был очень урожайным», — цитирует в своих новостях ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, все идет к тому, что урожайность будет высокой и даже выше, чем за последние пять лет с высокой долей вероятности.