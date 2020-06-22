Гидрометцентр распространил в понедельник предупреждение о «желтом уровне» погодной опасности в Москве и области из-за возможного дождя с грозой. Оно действует с 21:00 22 июня до 21:00 23 июня. Предупреждение о дожде — с 09:00 до 21:00 вторника.

Ранее сообщалось, что 23 июня в столичном регионе может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Также этот день должен стать самым прохладным на неделе. Воздух не прогреется выше 20 градусов, пишет «Москва 24».

В среднем на неделе столбики термометра покажут +25 градусов. К выходным воздух прогреется до +27, передает НСН.

Ранее в этот же день сообщалось, что молния ударила в 19-летнего жителя подмосковного Фрязино, когда он в грозу пытался уехать на велосипеде от Амерьевского карьера в городском округе Щелково. Пострадавший остался жив. Его госпитализировали.