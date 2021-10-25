Любой ремонт автомобиля немыслим без спец. инструмента, и чем практичней и надёжней этот инструмент, тем качественнее будет ремонт. Существуют такие виды ремонта, когда требуется демонтаж отдельных агрегатов автомобиля, и здесь без специального инструмента не обойтись. К примеру, для демонтажа коробки передач любого автомобиля потребуется наличие гидравлической стойки. Некоторые специалисты пользуются устаревшим способом, и демонтируют агрегаты при помощи лебёдки. Использование гидравлической стойки делает ремонт не только быстрым, но ещё и безопасным.

Предназначение

Чаще всего гидравлические стойки https://mgpolis.com.ua/gidravlicheskoe-oborudovanie/stoiki-gidravlicheskie/ используются в автосервисах, но в арсенале некоторых автовладельцев также имеются эти приспособления. При помощи гидравлической стойки можно производить следующие виды работ:

монтаж-демонтаж силового агрегата;

монтаж-демонтаж механической либо автоматической коробки передач;

установку или демонтаж раздаточной коробки;

демонтаж или установку системы выхлопа;

обслуживание элементов трансмиссии и ходовой части.

Гидравлическими стойками могут быть оборудованы как смотровые ямы, так и подъёмники или эстакады.

Правильный выбор

По своей конструкции гидравлическая стойка напоминает обычный домкрат, в котором используются два гидравлических цилиндра разного диаметра. Приобретая гидравлическую стойку – в первую очередь нужно обращать внимание на её вес, а также на вылет подъемного штока. Оптимальной считается высота подъёма – два метра, а вес устройства может колебаться в пределах 45-50 кг. Если гидравлическая стойка будет использоваться только для ремонта трансмиссии, то можно остановить выбор на устройствах, вес которых варьируется в пределах 35-40 кг. Приобрести гидравлические стойки от известных производителей и по доступной цене можно, воспользовавшись услугами компании ().

Также одним из важнейших критериев при выборе гидравлической стойки является её грузоподъёмность. Гидравлические приспособления среднего ценового сегмента рассчитаны на вес от 300 до 1000 килограмм, а топовые модели стоек могут поднимать вес более 4000 кг. Для ремонта трансмиссии вполне хватит стойки, грузоподъёмность которой колеблется в пределах 450-550 кг. Для более серьёзных задач, таких как демонтаж или установка ДВС грузового авто, нужны гидравлические устройства большей грузоподъёмности.

Также следует обращать внимание и на ширину основания, и чем оно шире, тем устойчивее стойка будет в работе. Немаловажную роль играет и крабовый захват, который находится в верхней части выдвижного штока. Этот захват может быть оборудован дополнительным крепежом, при помощи которого можно надежно фиксировать агрегат.

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