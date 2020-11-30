Билеты к экзамену на водительские права будут перерабатывать с учетом статистики аварийности на дорогах. Об этом сообщил РИА «Новости» замначальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

По его словам, ведомство оперативно собирает сведения об оформленных ДТП, а затем эти данные попадают в систему, которая дает возможность видеть, где растет аварийность и почему происходят ДТП.

«Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — отметил он.

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на «площадку» и «город». Перемены коснутся и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки.

На прошлой неделе глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что после вступления в силу новых правил сдачи экзамена на водительские права инспекторы ГИБДД будут уделять особое внимание навыкам вождения экзаменуемого в реальной обстановке: на автострадах, развязках, перекрестках.

«В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. [Они] непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — сказал Черников.

Позднее Николай Шеюхин сообщил, что ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили в качестве машин для сдачи практической части экзамена на права.

«Вот экзаменационный автомобиль — с камерами, на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет-инспектор. Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем. Техника, которая стоит: система, оцифрованная дорога. Система закладывает маршрут, озвучивает кандидату в водители, оценивает его, инспектор контролирует работу системы», — рассказывал Шеюхин.