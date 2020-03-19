Иностранным водителям, которые не оплатили штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД), могут запретить въезд на территорию России, рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Соответствующий законопроект разрабатывает ГИБДД.

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации мы разрабатываем законопроект, который позволит сегодня также ограничивать дальнейшее передвижение транспортных средств, если не оплатили [штраф]», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг, 19 марта.

Также Черников добавил, что на сегодняшний день за нарушение ПДД водителям с иностранными номерами грозит наказание в виде двукратного размера налагаемого штрафа или административный арест до 15 суток.

В начале марта сообщалось, что собранные в России автомобили планируется оснащать системами оповещения водителя о потенциальном нарушении ПДД.