ГИБДД продолжает подготовку нормативных актов в рамках грядущей реформы процедуры экзамена на права. Ведомство подготовило и опубликовало проекты двух приказов, которые определяют новые правила проверки площадок и учебных классов автошкол, а также новый порядок взаимодействия инспекторов с автошколами во время тестирования. Обзор документов приводит газета «Коммерсант».

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на «площадку» и «город». Перемены коснутся и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки. Недавно ГИБДД представила обновленный регламент сдачи практического экзамена — он был доработан с учетом замечаний автошкол.

Согласно действующим нормам, автошколы обязаны передавать в ГИБДД сведения об учениках не позднее чем за 30 дней до окончания обучения (это требуется для планирования графиков экзаменов). В проекте нового приказа говорится о передаче информации в течение пяти дней после начала обучения. Если автошкола не сделает этого, то учебную группу просто не допустят до экзаменов. По словам источника издания, требования ужесточили, чтобы у инспекторов было время проверить медсправки кандидатов (на это может уйти несколько недель). Кроме того, обучение в рамках части программ повышения квалификации водителей занимает меньше месяца.

«На практике информация об учебной группе формируется в течение одной-двух недель — не все сразу предоставляют весь пакет документов. Вероятно, ГИБДД хочет проконтролировать учебный процесс с самого начала, чтобы исключить случаи незаконной покупки свидетельств об окончании автошколы без фактического обучения. Они хотят видеть, кто реально посещал курсы и учился», — считает президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. По ее мнению, сокращение срока предоставления данных об учениках может стать проблемой для автошкол.

Что же касается учебных площадок, то их проверки упростят: инспекторы будут проверять площадки только в организациях, принимающих экзамены на мотокатегории (А, М, А1, B1).

По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяны Шутылевой, после вступления в силу новых правил сдачи экзамена навыки на местах по-прежнему будут проверять на площадках (требования это позволяют). В связи с этим Шутылева считает необходимым понимать, какие требования к площадкам будут предъявлены, чтобы участники рынка могли привести их в соответствие с этими требованиями, иначе экзамены сдавать будет просто негде.