Московская Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к повышенному вниманию и бдительности на дороге. Участников движения попросили не нарушать ПДД, сообщили 30 декабря в пресс-службе ГИБДД.

«В Москве, наконец-то, появился долгожданный снег. Настроение становится новогодним, а дороги более скользкими», — отметили в ведомстве. Правоохранители попросили автолюбителей соблюдать дистанцию и режим скорости, пишет ТАСС.

Ранее в понедельник стало известно, что на новогодней неделе в Москву придут ветер, снег и мокрый снег с дождем. Похолодание в столице произойдет в ночь на 1 января.

В январе в целом на территории страны ожидается исключительно теплая погода. Синоптики называют такую погоду красной, так как именно этим цветом она отмечается на карте.