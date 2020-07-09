После снятия ограничений, введенных в регионах из-за пандемии коронавируса, в отделения ГИБДД и многофункциональные центры госуслуг (МФЦ) выстроились длинные очереди на замену водительских прав.

Напомним, в апреле президент Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия водительских прав, паспортов и других документов, требующих замены. В итоге власти разрешили водителям пользоваться удостоверениями, которые требовали замены в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. В конце июня в МВД уточнили, что права, срок действия которых истекает в указанные даты, можно будет обменять вплоть до 31 декабря 2020 года.

Несмотря на это уточнения в ряде отделений ГИБДД Москвы и Московской области РБК сообщили, что документы нужно обменять до 15 июля. При этом сотрудники признали наличие очередей и проблемы с записью посетителей. Так, записаться на замену прав в ГИБДД через портал госуслуг сейчас нельзя: свободных мест нет даже в сентябре.

«В МФЦ могут записать в ГИБДД либо документ можно оформить прямо у них, у нас живой очереди нет, можно приехать только по записи на госуслугах. У нас запись полная, люди идут толпами, ведь до 15 июля продлевали водительские и желающих очень много», — сообщили в одном из московских отделений ГИБДД. «Поток людей идет с утра до вечера, все записываются только через госуслуги — на период карантина живых очередей с талончиками у нас не будет», — отметили в другом отделении.

В региональных автошколах подтвердили проблему очередей на замену прав. О сложностях сообщили и автовладельцы из регионов. Так, водитель и Перми отметил, что ближайшее отделение в ГИБДД, в котором можно максимально оперативно обменять права, нашлось в 200 километрах от города. Водители из Москвы утверждают, что сейчас записаться на замену прав в июле можно в Туле, но речь идет о конце месяца.

Что же касается услуги по замене прав в МФЦ по записи, то в Москве свободных дней для записи на прием в день обращения нет до конца августа, а более поздних вариантов столичный портал госуслуг не предлагает. Альтернативный вариант предусматривает посещение МФЦ без записи с подачей документов. В этом случае ждать новое удостоверение придется до девяти дней. При этом в мэрии не рекомендуют ездить со старыми правами в эти дни, поскольку действие удостоверения может быть прекращено в любой момент.

Между тем Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к президенту с просьбой продлить до конца года срок действия прав, если он истекает после 15 июля. «С учетом того, что большинство российских регионов еще не вышли из режима самоизоляции мы обратились к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос о признании действительными водительских удостоверений срок действия которых заканчивается с 16 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года», — говорится в сообщении на сайте ФАР.