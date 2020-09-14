Прославившаяся благодаря мему «Привет, я подсяду?» тиктокерша Оля Тыква (vakuolly) вместе с родителями покинула Россию из-за угроз в свой адрес. Сейчас она находится на учёбе в Великобритании.

Девушка-подросток вела рубрику «Привет, я подсяду?» в своём аккаунте. Школьница записывала короткие видео, которые строились по формату разговора с воображаемым собеседником, который мыслит стереотипами. Например, в одном из тиктоков vakuolly говорит от лица девушки с гомофобными взглядами. Наибольшую известность ей принесло видео, записанное от лица представительницы ЛГБТ.

В итоге на Ольгу обрушился шквал проклятий, насмешек, поступали даже угрозы убийством. Её личные данные начало распространять «Мужское государство» — радикальное сообщество Владислава Позднякова, которое описывает свою идеологию как «национал-патриархат». В Сеть попали адреса и данные членов её семьи.

Родители написали заявление в полицию, после чего вывезли дочь за рубеж. Сотрудники УМВД ведут проверку, однако семья боится возвращаться в Москву из-за возможного преследования со стороны последователей «Мужского государства», сообщает издание Baza.

Эту информацию подтвердила и сама Оля Тыква. Своим подписчикам она сообщила, что находится на учёбе в Оксфорде.

Тут есть предмет забота о себе. Все учителя улыбаются и беспокоятся о твоём состоянии. Нам очень не хватает этих учителей и предметов. Возможно тогда дети ходили бы в школу без ненависти, лучше учились и не плакали по ночам, — отметила она.

Ранее жительница Краснодара Екатерина Фролова, усыновившая темнокожего ребёнка, подверглась травле со стороны лидера движения «Мужское государство» Владислава Позднякова. Он заявил, что ребёнка она «нагуляла». После этого женщине стали массово писать оскорбления, сообщал NEWS.ru.