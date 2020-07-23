Главная героиня фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения» (об обители схиигумена Сергия Романова) Христина Самушкина обвинила создателей киноленты в обмане. По ее словам, команда Собчак нарушила договоренности о съемках в ее квартире. Об этом героиня сообщила URA.RU.

«В целом фильм сильный, серьезная работа, но когда моего мужа выставили в неприглядном свете — алкоголиком, мне это, конечно, не понравилось, Кому это понравится?» — заявила агентству Христина, отметив, что из-за этого у нее в жизни возникли дополнительные проблемы.

Девушка объяснила, как получилось, что ее супруг оказался в кадрах фильма Собчак с пивом в руках. «Он работяга — обычный русский мужик, который иногда выпивает, но не просто так, а из-за того, что работает как лошадь, — сказала она. — По идее, он здесь на вахте, но обычно вахтовики месяц работают — месяц отдыхают, а он работает без перевахтовок, по 12 часов в сутки. В тот день, когда были съемки, он взял выходной, чтобы побыть со мной, и, естественно, хотел отдохнуть, расслабиться — взял пиво и сухарики».

При этом, по словам Христины, эти кадры не должны были попасть в фильм — такая была договоренность между супругом девушки и режиссером ленты Сергеем Ерженковым. «Изначально был разговор о том, что мужа не должно быть в кадре. Кадры с ним обещали вырезать», — вспоминает девушка. Однако эти съемки все же вошли в итоговую версию фильма.

URA.RU направило запрос о комментарии Ксении Собчак и режиссеру фильма «Монастырь особого назначения» Сергею Ерженкову — к моменту публикации ответы не поступили. «К сожалению, я не владею подобной информацией, кроме того, поскольку я не пресс-секретарь Ксении, давать комментарии вне моей компетенции», — заявила URA.RU ее помощница Елена Лось.

Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия (Романова) права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. После того, как из обители сбежала игуменья с монахинями, старец перевел монастырь под свое прямое управление. К моменту рассмотрения дела схиигумена в церковном суде появилась информация о насилии над подростками в монастыре — в результате схиигумена лишили сана священника. Ксения Собчак опубликовала фильм об отце Сергие и его монастыре. Христина Самушкина стала одной из главных героинь этой документальной киноленты.