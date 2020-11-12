Герой Советского Союза, участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве Борис Кузнецов, командовавший отделением связи 791-го артиллерийского полка, умер на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Минниханов выразил глубокие слова соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова», — говорится в сообщении.

Кузнецов родился в Казани 26 декабря 1925 года. В мае 1943 года ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 8-й батареи 791-го артиллерийского полка (254-я стрелковая дивизия, 52-я армия, Степной фронт). Отличился при форсировании Днепра и в боях по расширению плацдарма на правом берегу.

Во время Великой Отечественной войны Кузнецов девять раз был в тылу врага и доставлял ценные сведения.

Указом президиума Верховного совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».