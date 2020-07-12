Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.

«Мой ведомый по радио сказал: «Товарищ командир, по тебе пуск», — поделился он событиями того дня.

После этого летчик почувствовал сильный удар и из-за попадания ракеты самолет «потянуло на пикирование». Пилот пытался вытянуть ручку на себя, однако самолет не поддавался.

"Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил", — рассказал Кобылаш.

В результате самолет сначала вышел на горизонтальную траекторию полета на одном двигателе, а затем начал набирать высоту. Однако вскоре еще одна ракета повредила двигатель. Кобылаш решил снижать самолет, так как без двигателей он лететь не мог, и ему придется катапультироваться. Помимо этого, он пролетал над городом — самолет нужно было увести максимально далеко от населенного пункта.

Сергей Кобылаш участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, а также в войне в Южной Осетии. В 2008 году он стал Героем Российской Федерации, в 2017-м получил звание генерал-лейтенанта, а в 2018-м стал Заслуженным военным летчиком России.