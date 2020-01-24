Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, соответствующее соглашение будет подписано в начале следующей недели. Деньги будут переданы Москве из бюджета Германии в качестве «гуманитарного жеста в отношении ныне здравствующих блокадников». Этот шаг свидетельствует об осознании государством своей исторической ответственности, заявлял ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Известно, что большая часть средств пойдет на модернизацию петербургского Госпиталя для ветеранов войн, оказывающего медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам. Ежегодно там проходят лечение около 35 тысяч человек.

Около 10 процентов от этой суммы пойдет на создание в Санкт-Петербурге Центра встреч для российской и немецкой общественности. В рамках этого проекта планируется организовывать поездки в Россию для специалистов, школьников и студентов из Германии для знакомства с историей блокады, памятными местами и ветеранами. Кроме того, место станет площадкой для академической и просветительской деятельности и дискуссий. Помимо этого будут привлекаться волонтеры из России и Германии для помощи ветеранам-блокадникам.

Консультации по выделению средств проходили между российской и немецкой сторонами с середины 2018-го при участии внешнеполитических ведомств двух стран, а также профильных комитетов администрации Санкт-Петербурга. В 2019 году Берлин решил выделить 12 миллионов евро в честь 75-летия полного снятия блокады.

Видео дня. Актриса Бочкарева устроила шоу на суде