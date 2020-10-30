Правительство ФРГ улучшило прогноз по динамике ВВП страны на 2020 год: теперь ожидает снижения на 5,5% вместо 6,3%, заявил на пресс-конференции министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Прогноз на 2021 год, напротив, ухудшен. Теперь кабмин прогнозирует рост ВВП на 4,4% вместо ожидавшихся ранее 5,2%.

«Правительство ФРГ рассчитывает на то, что в 2020 году снижение ВВП составит 5,5%. Ранее в весеннем прогнозе мы закладывали снижение на 6,3%», — заявил Альтмайер, представляя осенний прогноз кабмина.

По его словам, для 2021 года оценки «тяжелее», поскольку пандемия в Европе продолжает влиять на экономическую активность.

«Поэтому мы говорим, что мы ожидаем умеренного, но позитивного развития с восстановлением в 4,4%. Это восстановление зависит от дальнейшего хода пандемии, но я рассчитываю на принятые правительством меры по подавлению пандемии и поддержке экономики, которые могут помочь достичь этого роста», — сказал министр.

Ранее Альтмайер неоднократно заявлял, что восстановления экономики ФРГ к «доковидному» уровню можно ожидать только в 2022 году.

В середине октября ведущие немецкие экономические институты также представили свой осенний прогноз, в котором ухудшили оценки по динамике ВВП Германии. Теперь они ожидают снижения ВВП на 5,4% в 2020 году и роста на 4,7% в 2021 году (весенний прогноз предполагал спад на 4,2% и рост на 5,8% соответственно).

Вместе с тем последние данные Федерального статистического бюро (Destatis) по динамике ВВП Германии оказались лучше прогнозов. Ранее в пятницу бюро сообщило, что ВВП крупнейшей экономики Европы в третьем квартале снизился на 4,1% в годовом выражении и вырос на 8,2% в квартальном. Аналитики ожидали снижения на 5,2% и роста на 7,3% соответственно.

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